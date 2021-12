Zamparini è stato operato d’urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ore difficili per Maurizio Zamparini: l’ex presidente del Palermo è stato operato d’urgenza all’ospedale di Udine per delle improvvise complicazioni del suo stato di salute e si trova, attualmente, in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Non si tratta di Covid. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ore difficili per Maurizio: l’ex presidente del Palermo èall’ospedale di Udine per delle improvvise complicazioni del suodi salute e si trova, attualmente, in. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Non si tratta di Covid. L'articolo ilNapolista.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - darioderrico : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - napolista : #Zamparini è stato operato d’urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva Non si tratta di Covid. Le condizioni de… - Mike04FC : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - blackan68873025 : RT @PalermoCalcMerc: Ore d'ansia per Maurizio Zamparini: ricoverato e operato d'urgenza a Udine L'ex patron del Palermo è stato sottoposto… -