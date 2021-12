Variante Omicron: sintomi lievi, simili ad un comune malanno stagionale ed evidenziata una ridotta infettività delle cellule polmonari (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sulla rapidità e la contagiosità non ha eguali tuttavia, sempre più studi continuano invece a confermare che, a differenza della Delta, la Variante Omicron sarebbe molto meno pericolosa, ed i suoi sintomi sicuramente più lievi, al punto che – specie chi vaccinato – potrebbe tranquillamente confonderla con una più comune influenza. Variante Omicron, sintomatologia lieve, simile ad un comune malanno stagionale: naso che cola, mal di gola, ecc. Così in Gran Bretagna, dopo aver condotto un capillare monitoraggio ed istituito un esclusivo punto d’osservazione sulla Omicron, fra ottobre e dicembre, è stata sviluppata l’App ZOE COVID, dove sono elencati quelli che sono i sintomi più comuni, legati al contatto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sulla rapidità e la contagiosità non ha eguali tuttavia, sempre più studi continuano invece a confermare che, a differenza della Delta, lasarebbe molto meno pericolosa, ed i suoisicuramente più, al punto che – specie chi vaccinato – potrebbe tranquillamente confonderla con una piùinfluenza., sintomatologia lieve, simile ad unstagionale: naso che cola, mal di gola, ecc. Così in Gran Bretagna, dopo aver condotto un capillare monitoraggio ed istituito un esclusivo punto d’osservazione sulla, fra ottobre e dicembre, è stata sviluppata l’App ZOE COVID, dove sono elencati quelli che sono ipiù comuni, legati al contatto ...

