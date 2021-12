“Vaccinati, ecco cosa bisogna fare”. Covid, Matteo Bassetti: “Da questo momento si deve cambiare” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Italia rischia di essere paralizzata a causa delle migliaia di persone costrette dalla quarantena (pur essendo negative) a casa per aver avuto contatti con positivi. È questo lo scenario che si può concretizzare nel giro di qualche settimana: l’intero Paese potrebbe ritrovarsi di fatto in una sorta di lockdown. Perciò si sta iniziando a parlare di una possibile modifica al sistema della quarantena, che magari preveda un periodo di isolamento solo per i positivi e non per i familiari e i contatti stretti (ovviamente con tampone negativo). Per Matteo Bassetti, l’infettivologo direttore di Malattie infettive dell’area metropolitana genovese, è arrivato il momento di dire basta quarantene per i contatti dei positivi e basta tracciamento. In questo modo si rischia di mandare in quarantena milioni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Italia rischia di essere paralizzata a causa delle migliaia di persone costrette dalla quarantena (pur essendo negative) a casa per aver avuto contatti con positivi. Èlo scenario che si può concretizzare nel giro di qualche settimana: l’intero Paese potrebbe ritrovarsi di fatto in una sorta di lockdown. Perciò si sta iniziando a parlare di una possibile modifica al sistema della quarantena, che magari preveda un periodo di isolamento solo per i positivi e non per i familiari e i contatti stretti (ovviamente con tampone negativo). Per, l’infettivologo direttore di Malattie infettive dell’area metropolitana genovese, è arrivato ildi dire basta quarantene per i contatti dei positivi e basta tracciamento. Inmodo si rischia di mandare in quarantena milioni e ...

