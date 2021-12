TgLa7d del 27 dicembre 2021

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Corre il virus, aumento vertiginoso dei casi tra i giovani L'ipotesi per non bloccare il Paese: in quarantena solo i positivi Contro il boom dei contagi in Europa nuove limitazioni Il virus soffoca il ...

Corre il virus, aumento vertiginoso dei casi tra i giovani L'ipotesi per non bloccare il Paese: in quarantena solo i positivi Contro il boom dei contagi in Europa nuove limitazioni Il virus soffoca il ...Covid: più di un quarto dei nuovi casi tra ragazzi 6 - 11 anni Iss sui va ccini: dopo 5 mesi efficacia cala da 71,5% a 30% Germania: contagi in calo dopo lockdown per non vaccinati Afghanistan: ...