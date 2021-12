Spider-Man: No Way Home primo al box office italiano di Natale, emorragia di incassi rispetto al 2019 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home conserva saldamente la prima posizione al box office italiano di Natale, si difende bene anche House of Gucci, ma nel complesso si segnala un grave calo di incassi rispetto al 2019. Lo strapotere di Spider-Man: No Way Home al botteghino è inarrestabile. Il film incassa altri 3 milioni di euro in un box office italiano di Natale davvero complicato arrivando a un totale di 17 milioni. incassi da capogiro in un weekend natalizio segnato da un crollo verticale negli incassi rispetto al 2019. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)-Man: No Wayconserva saldamente la prima posizione al boxdi, si difende bene anche House of Gucci, ma nel complesso si segnala un grave calo dial. Lo strapotere di-Man: No Wayal botteghino è inarrestabile. Il film incassa altri 3 milioni di euro in un boxdidavvero complicato arrivando a un totale di 17 milioni.da capogiro in un weekend natalizio segnato da un crollo verticale neglial. Come anticipa la nostra recensione di-Man: No Way ...

