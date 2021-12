Scontri in Coppa di Francia, esclusi Lione e Paris FC (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo gli Scontri andati in scena durante la sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa di Francia tra Paris FC e Lione, i due club sono stati esclusi dalla competizione. La gara, giocata lo scorso 18 dicembre, era ferma sull’1-1 all’intervallo, quando tra i tifosi delle due squadre si è scatenata un’autentica guerriglia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo gliandati in scena durante la sfida valida per i 32esimi di finale diditraFC e, i due club sono statidalla competizione. La gara, giocata lo scorso 18 dicembre, era ferma sull’1-1 all’intervallo, quando tra i tifosi delle due squadre si è scatenata un’autentica guerriglia L'articolo

