‘Rigoletto al Circo Massimo’ | Damiano Michieletto porta sullo schermo l’anima noir di Verdi

Dopo essere stato presentato con successo all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, l'opera "Rigoletto al Circo Massimo" regia di Damiano Michieletto arriva in prima serata su Rai 3. Il primo film opera sul capolavoro Verdiano andrà in onda giovedì 30 Dicembre alle 21.20. Un'opera quella di Verdi scritta nel 1850, dal gusto e dai tratti geniali se paragonata agli altri lavori composti in quello stesso periodo, come sottolinea ai nostri microfoni il regista Damiano Michieletto. "È un'opera che sembra già cinema, un'opera dal grande ritmo che ha tutte le caratteristiche di quello che oggi potremmo chiamare un noir." Damiano Michieletto Crediti foto@Kimberley Ross

