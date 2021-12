RAI1, LE FICTION DI PRIMAVERA 2022: NOI, SOPRAVVISSUTI, STUDIO BATTAGLIA, VOSTRO ONORE E TANTE ALTRE (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver passato in rassegna le FICTION di RAI1 di gennaio (qui) e febbraio (qui), vediamo le serie che vedremo in PRIMAVERA, da marzo a maggio 2022. Molti titoli e generi nuovi per l’ammiraglia Rai, oltre a graditi ritorni. Ecco i dettagli, dal raddoppio di Lino Guanciale con “Noi” e “SOPRAVVISSUTI” a Stefano Accorsi con “VOSTRO ONORE” alla serie al femminile “STUDIO BATTAGLIA” con Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio fino a “Don Matteo 13” con l’uscita di scena di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova. RAI1 – SERIE PRIMAVERA 2022 NOI (6 serate) Scritto da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela StranieroAdattamento italiano This Is Us targata 20th Television (parte ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver passato in rassegna ledidi gennaio (qui) e febbraio (qui), vediamo le serie che vedremo in, da marzo a maggio. Molti titoli e generi nuovi per l’ammiraglia Rai, oltre a graditi ritorni. Ecco i dettagli, dal raddoppio di Lino Guanciale con “Noi” e “” a Stefano Accorsi con “” alla serie al femminile “” con Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio fino a “Don Matteo 13” con l’uscita di scena di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova.– SERIENOI (6 serate) Scritto da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela StranieroAdattamento italiano This Is Us targata 20th Television (parte ...

