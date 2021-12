Quando devono essere pagate le cartelle esattoriali

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tanti cittadini tremano alla sola idea di vedersi recapitare le. Questo perché – la cartella esattoriale – è un atto di intimazione al pagamento e avviso di mora con cui l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione. Per tutti coloro che hanno avuto bisogno di più tempo per procedere al pagamento: tirate un sospiro di sollievo. Per il 2021 è prevista una ulteriore proroga delle. Ma cosa significa esattamente? Su QuiFinanza cerchiamo di fare chiarezza sui punti più intricati del decreto. Cosa sono le? Lesono degli avvisi che – recapitati al cittadino da parte dell’Agenzia delle entrate, hanno il compito di intimarlo al ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando devono

InfermieristicaMente

Soprattutto seessere tenute per molto tempo, per motivi di lavoro, ad esempio, avere una ...si acquista una mascherina FPP2 o FPP3, inoltre, bisogna fare attenzione anche alla sigla che ...... un'occasione per acquistare l'immobile anchenon si dispone della somma necessaria per ... Le domandeessere presentate direttamente presso la banca con la quale si chiede il mutuo ...