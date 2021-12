Premio Capri Award | trionfano Saccà e Rubini | produttore e filmaker dell’anno grazie a “I fratelli De Filippo”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo uno straordinario successo di pubblico e di critica partito dalla 16° Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato Fuori Concorso, e proseguito il 6 dicembre con il Galà al Teatro San Carlo di Napoli e poi con i tre giorni al cinema 13, 14, 15 dicembre, ottenendo i massimi risultati al botteghino, “Ide” andrà in onda su Rai1 in prima serata, giovedì 30 dicembre. IlAgostino, fondatore e Amministratore Unico di Pepito Produzioni e il regista Sergio, vincono rispettivamente ilItaliano” e ‘Filmmaker’ del 26esimo, Hollywood – International Film Festival. Il film è una produzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Capri

Il Produttore Agostino Saccà - fondatore e Amministratore Unico di Pepito Produzioni - e il regista Sergio Rubini , vincono rispettivamente ilAward "Produttore Italiano dell'Anno" e "...Occhi vispi, capelli bruni e sorriso materno, Teresa Saponangelo , classe '73, di origine pugliese ma di adozione napoletana, riceve stasera ildi ', Hollywood' come attrice dell'anno per il ruolo di Maria Schisa, la madre del protagonista Fabietto (nei panni Filippo Scotti) in 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, durante ...Dopo uno straordinario successo di pubblico e di critica partito dalla 16° Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato Fuori Concorso, e proseguito il 6 dicembre con il Galà al Teatro San Carlo ...Occhi vispi, capelli bruni e sorriso materno, Teresa Saponangelo, classe '73, di origine pugliese ma di adozione napoletana, riceve stasera il premio di «Capri, Hollywood» ...