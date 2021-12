Napoli, 66 tiri in tre gare e solo una rete. I numeri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Considerando le ultime tre gare interne del Napoli in campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha beneficiato di un’autorete per il secondo incontro consecutivo in campionato – era successo solo una volta nelle sue precedenti 55 gare in Serie A. Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Lo Spezia è la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte di Serie A contro il Napoli, dopo il Genoa nel 1929/30 – ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Considerando le ultime treinterne delin campionato, i partenopei hanno effettuato 66segnando appena una(contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha beneficiato di un’autoper il secondo incontro consecutivo in campionato – era successouna volta nelle sue precedenti 55in Serie A. Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuarenello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Lo Spezia è la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte di Serie A contro il, dopo il Genoa nel 1929/30 – ...

