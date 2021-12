Jacomuzzi: “Digne e Sarr grandi occasioni per il Napoli” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Napoli sta seguendo Malang Sarr e Lucas Digne per il calciomercato di gennaio, due occasioni da prendere secondo Carlo Jacomuzzi. Il dirigente sportivo a Radio Marte parla delle possibilità del Napoli sul mercato di gennaio: “Sicuramente non puoi andare a sostituire giocatori come Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Digne? Può essere una grossa opportunità per come si sono messe le cose all’Everton, dove il direttore sportivo e i suoi uomini sono andati via. Lucas Digne non ha condiviso alcune decisioni e per questo è stato messo fuori rosa. Ora il club non potrà avere grosse pretese. Lui può essere una soluzione importante se il Napoli individua in lui le caratteristiche che servono. Ricordiamo che non è un giocatore qualsiasi, ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilsta seguendo Malange Lucasper il calciomercato di gennaio, dueda prendere secondo Carlo. Il dirigente sportivo a Radio Marte parla delle possibilità delsul mercato di gennaio: “Sicuramente non puoi andare a sostituire giocatori come Osimhen, Anguissa e Koulibaly.? Può essere una grossa opportunità per come si sono messe le cose all’Everton, dove il direttore sportivo e i suoi uomini sono andati via. Lucasnon ha condiviso alcune decisioni e per questo è stato messo fuori rosa. Ora il club non potrà avere grosse pretese. Lui può essere una soluzione importante se ilindividua in lui le caratteristiche che servono. Ricordiamo che non è un giocatore qualsiasi, ha ...

