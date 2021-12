Il carabiniere che fa festa in un bar senza mascherina a Natale – Il video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un video pubblicato su Youtube mostra una festa all’interno di un bar a Mistretta in provincia di Messina durante il Natale. A partecipare alle libagioni anche un giovane carabiniere che si esibisce senza mascherina. Nel video di Nebrodi News pubblicato su Youtube si vedono ragazzi tutti vicini e senza mascherine intenti a parlare, a bere e a ballare. Dalle immagini si vede anche un giovane carabiniere di Mistretta. Il militare, che secondo le cronache locali era libero dal servizio, è una delle tre persone che balla sopra il tavolo. Leggi anche: Capodanno, la caccia del Viminale alle feste clandestine: controlli sul web e nei ristoranti Feste a casa, brindisi al ristorante e spostamenti: tutte le regole per il Veglione di ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Unpubblicato su Youtube mostra unaall’interno di un bar a Mistretta in provincia di Messina durante il. A partecipare alle libagioni anche un giovaneche si esibisce. Neldi Nebrodi News pubblicato su Youtube si vedono ragazzi tutti vicini emascherine intenti a parlare, a bere e a ballare. Dalle immagini si vede anche un giovanedi Mistretta. Il militare, che secondo le cronache locali era libero dal servizio, è una delle tre persone che balla sopra il tavolo. Leggi anche: Capodanno, la caccia del Viminale alle feste clandestine: controlli sul web e nei ristoranti Feste a casa, brindisi al ristorante e spostamenti: tutte le regole per il Veglione di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConfAmb2021, Draghi: Voglio ricordare l’Ambasciatore Luca #Attanasio, ucciso nella Repubblica Democratica del Cong… - _Carabinieri_ : 22 dicembre 1942: nella Vallata di Arbusow (Russia) il Carabiniere Giuseppe Plado Mosca fu l’animatore di una viole… - MarcelloMoscat8 : Rispetto solo i fascisti e l'autonomia operaia che se per vivere ti serve un carabiniere l'universo ti sta dicendo che non dovresti vivere - Sfridos : @carlogubi sei un poveraccio te e tutte le merdacce come te che fanno d’ogni erba un fascio! VERGOGNATI … e magari… - MarcelloMoscat8 : Se non commetto certi reati è solo che non ho tempo da perdere se non vuoi essere insultato da me vieni da me e me… -