I complottisti comprano collane anti-5G | ma sono radioattive

Leggi su it.mashable

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Cianche altri gadget farlocchi, come bracciali e mascherine per il viso C'è sempre qualcuno pronto a capitalizzare sulle paure infondate degli altri. I No 5G, che spessoserenamente anche No Vax, non fanno eccezione. E se c'è già in America chi, su siti come Etsy, ha già iniziato a produrre merchandising con gli slogan deglivaccinisti - ne avevamo …