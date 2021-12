GfVip, Delia entra nella casa? La reazione di Gaia Zorzi: ‘chiedo un aumento’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ormai è stato ufficializzato, il GfVip prosegue fino a marzo e per questo non è affatto escluso che nuovi concorrenti entrino ad animare la casa. LEGGI ANCHE: — GfVip, Gaia Zorzi: ecco perchè ‘non sono voluta andare al GfVip’. Cosa rivela la sorella di Tommaso Tra i nomi più papabili apparsi in rete, a sorpresa è comparso quello di Delia Duran; dopo quindi tutta la vicenda che è ruotata intorno ad Alex Belli e a Soleil Sorge, la moglie dell’attore potrebbe entrare come concorrente. Non sono mancati i commenti sul web e ad emergere è stato quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso (vincitore della scorsa edizione del reality), che oggi conduce in streaming il GfVip Party: “Se ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ormai è stato ufficializzato, ilprosegue fino a marzo e per questo non è affatto escluso che nuovi concorrenti entrino ad animare la. LEGGI ANCHE: —: ecco perchè ‘non sono voluta andare al’. Cosa rivela la sorella di Tommaso Tra i nomi più papabili apparsi in rete, a sorpresa è comparso quello diDuran; dopo quindi tutta la vicenda che è ruotata intorno ad Alex Belli e a Soleil Sorge, la moglie dell’attore potrebbere come concorrente. Non sono mancati i commenti sul web e ad emergere è stato quello di, sorella di Tommaso (vincitore della scorsa edizione del reality), che oggi conduce in streaming ilParty: “Se ...

