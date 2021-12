Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: “L’importante è che Leone e Vittoria stiano bene” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid: a darne la notizia sono stati proprio i diretti interessati, attraverso alcune stories pubblicate sul profilo Instagram del cantante pochi minuti fa. La coppia, insieme ai figli Leone e Vittoria, negli scorsi giorni avevano dovuto rinunciare alle vacanze di Natale in montagna in compagnia di tutta la famiglia a causa dell’influenza della piccola Vittoria: i due, infatti, memori dei giorni trascorsi in ospedale con la bambina alcuni mesi fa a causa di un virus, hanno spiegato di aver preferito rientrare a Milano per essere vicini agli ospedali in caso di emergenza. Chiara ha raccontato poi che sia lei sia il marito in questi giorni hanno continuato ad effettuare controlli, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anchesono risultatial: a darne la notizia sono stati proprio i diretti interessati, attraverso alcune stories pubblicate sul profilo Instagram del cantante pochi minuti fa. La coppia, insieme ai figli, negli scorsi giorni avevano dovuto rinunciare alle vacanze di Natale in montagna in compagnia di tutta la famiglia a causa dell’influenza della piccola: i due, infatti, memori dei giorni trascorsi in ospedale con la bambina alcuni mesi fa a causa di un virus, hanno spiegato di aver preferito rientrare a Milano per essere vicini agli ospedali in caso di emergenza.ha raccontato poi che sia lei sia il marito in questi giorni hanno continuato ad effettuare controlli, ...

