Erice, un uomo è morto in casa: ipotesi omicidio con calci e pugni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Erice, un uomo di 37 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, era Salvatore Martino, viveva nella contrada Pegno proprio nel territorio trapanese, era in evidenzi condizioni di precariato. L’uomo di 37 anni in passato aveva avuto alcuni problemi di tossicodipendenza, per alcune denunce a suo carico, secondo alcune informazioni preliminari, Salvatore Martino è stato ucciso da una serie di percosse ricevute, gli agenti stanno indagando per omicidio. Erice, un uomo è stato pestato a morte, ritrovato dai Carabinieri senza vita nella sua abitazione (Foto dal web)I Carabinieri di Trapani sono intervenuti sul posto nella serata del 26 Dicembre 2021, il corpo dell’uomo è stato rimosso alle ore 21:00 dopo l’ispezione del medico ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021), undi 37 anni è stato trovatonella sua abitazione, era Salvatore Martino, viveva nella contrada Pegno proprio nel territorio trapanese, era in evidenzi condizioni di precariato. L’di 37 anni in passato aveva avuto alcuni problemi di tossicodipendenza, per alcune denunce a suo carico, secondo alcune informazioni preliminari, Salvatore Martino è stato ucciso da una serie di percosse ricevute, gli agenti stanno indagando per, unè stato pestato a morte, ritrovato dai Carabinieri senza vita nella sua abitazione (Foto dal web)I Carabinieri di Trapani sono intervenuti sul posto nella serata del 26 Dicembre 2021, il corpo dell’è stato rimosso alle ore 21:00 dopo l’ispezione del medico ...

Advertising

fattoquotidiano : Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio https://t… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio https://t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio https://t… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio https://t… -