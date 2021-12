E anche questa volta la riforma della Rai la facciamo la prossima (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessuno tocchi i tg. La riforma della Rai rimandata in eterno Domani, pagina 5, di Daniele Martini. La rivoluzione Rai è rimandata a data da destinarsi. Il vento del cambiamento per l’informazione annunciato dal nuovo amministratore, Carlo Fuortes, è durato lo spazio di un mattino, giusto il tempo di vincere la piccola guerra per l’eliminazione dei telegiornali regionali notturni e dare una smazzata ai direttori di rete sostituiti da 8 direttori di genere (Intrattenimento prime time, Intrattenimento day time, Fiction, Cinema/serie tv etc) e tutto sta inesorabilmente tornando sulla linea di galleggiamento. Fuortes ha deciso che basta così e fa sapere che riconferma in toto il modello tripartito dei telegiornali nato ai tempi di un’Italia che non c’è più, quando quasi mezzo secolo fa Dc, Pci e Psi disegnarono l’azienda come una succursale dei ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessuno tocchi i tg. LaRai rimandata in eterno Domani, pagina 5, di Daniele Martini. La rivoluzione Rai è rimandata a data da destinarsi. Il vento del cambiamento per l’informazione annunciato dal nuovo amministratore, Carlo Fuortes, è durato lo spazio di un mattino, giusto il tempo di vincere la piccola guerra per l’eliminazione dei telegiornali regionali notturni e dare una smazzata ai direttori di rete sostituiti da 8 direttori di genere (Intrattenimento prime time, Intrattenimento day time, Fiction, Cinema/serie tv etc) e tutto sta inesorabilmente tornando sulla linea di galleggiamento. Fuortes ha deciso che basta così e fa sapere che riconferma in toto il modello tripartito dei telegiornali nato ai tempi di un’Italia che non c’è più, quando quasi mezzo secolo fa Dc, Pci e Psi disegnarono l’azienda come una succursale dei ...

Ultime Notizie dalla rete : anche questa Pregliasco: 'Rivedere le regole sulla quarantena, o sarà lockdown generalizzato' ... anche il virologo Fabrizio Pregliasco , all'Adnkronos Salute, sottolinea la necessità di cambiare le carte in tavola per evitare un Paese paralizzato. 'È chiaro che in questa fase e con questa ...

Clima, Ong: nel 2021 calamità per oltre 170 mld di dollari Le calamità hanno anche causato almeno 1.075 vittime e oltre 1,3 milioni di sfollati. L'anno scorso,... Questa classificazione economica considera poi i disastri avvenuti nei Paesi ricchi, con ...

Povertà doppiozero E anche questa volta la riforma della Rai la facciamo la prossima La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: dopo i proclami d’insediamento, pare che anche Carlo Fuortes abbia abbandonato il sogno di rivoluzionare viale Mazzini. Ha ...

Scuola, le nuove regole in classe: si torna in dad anche con un solo contagio Aumentano i contagi e quindi si torna in dad anche con un solo caso i classe. Questo, in sintesi, il contenuto della nuova circolare redatta dal capo dipartimento del ministero della Istruzione, Jacop ...

