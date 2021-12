“De Laurentiis non può permetterselo”, avvertimento al Napoli! (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista. Ecco quanto evidenziato:“L’emergenza Covid comporta la necessità di adottare misure che oggi sono semplici e inefficaci. La Serie A è ferma, ma la Serie B si è dovuta fermare, nel basket si gioca con il contagocce. Immaginavamo di avere queste problematiche alle spalle ma non è così. In NBA hanno proposto di far giocare asintomatici positivi per continuare il business.Dovremo abituarci al fatto che la pandemia diventi normale, come un raffreddore. C’è la mancanza di riflessioni da parte delle istituzioni calcistiche sul fatto che a gennaio si dovrà fare i conti con questa nuova realtà. Rinviare le partite non sarà semplice perché dietro interverranno le Asl conoscendo il tasso di litigiosità delle società di Serie A. Napoli, De Laurentiis Champions League ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista. Ecco quanto evidenziato:“L’emergenza Covid comporta la necessità di adottare misure che oggi sono semplici e inefficaci. La Serie A è ferma, ma la Serie B si è dovuta fermare, nel basket si gioca con il contagocce. Immaginavamo di avere queste problematiche alle spalle ma non è così. In NBA hanno proposto di far giocare asintomatici positivi per continuare il business.Dovremo abituarci al fatto che la pandemia diventi normale, come un raffreddore. C’è la mancanza di riflessioni da parte delle istituzioni calcistiche sul fatto che a gennaio si dovrà fare i conti con questa nuova realtà. Rinviare le partite non sarà semplice perché dietro interverranno le Asl conoscendo il tasso di litigiosità delle società di Serie A. Napoli, DeChampions League ...

Advertising

reportrai3 : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a #Report: «Non mi fate parlare perché se io parlo sul calcio scoppia… - jfktormento : RT @audelss: Buongiorno, stamattina voglio elogiare Aurelio De Laurentiis e la SSCN per aver fatto passare in sordina il mancato acquisto (… - julien170905 : RT @audelss: Buongiorno, stamattina voglio elogiare Aurelio De Laurentiis e la SSCN per aver fatto passare in sordina il mancato acquisto (… - napolista : - infoitsport : Sarr-Napoli, Radio Marte: 'De Laurentiis non vuole spendere, il Chelsea dice no al prestito' -