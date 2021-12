Covid | Quagliariello | ‘con quarantene rischio paralisi | aggiornare regole’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Un po’ di memoria di quello che l’Italia ha passato, e una robusta dose di buon senso e di pragmatismo, dovrebbero farci prendere atto che la campagna vaccinale non ha fermato la circolazione del virus ma – cosa che era il suo scopo principale – ha drasticamente abbattuto l’incidenza di ospedalizzazioni e terapie intensive. Insomma, ci sta facendo fare passi da gigante verso la convivenza con un virus endemico da affrontare progressivamente come una malattia brutta come tutte le malattie ma sempre più ‘ordinaria’”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Gaetano, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.