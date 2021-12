Covid-19, altro caso di positività in serie A: squadra in quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attraverso un annuncio diramato sul proprio sito ufficiale, la Salernitana ha comunicato la positività al Covid-19 di un altro membro del gruppo squadra. La società campana era stata costretta a saltare l’ultima partita del girone d’andata contro l’Udinese a causa dei tre casi positivi riscontrati in prima battuta, ai quali vanno ad aggiungersi quello dello scorso 23 dicembre e quello comunicato oggi. Il gruppo sta osservando un periodo di quarantena e la ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata di mercoledì. Di seguito la nota del club: “L’Us Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19?. SANTO ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attraverso un annuncio diramato sul proprio sito ufficiale, la Salernitana ha comunicato laal-19 di unmembro del gruppo. La società campana era stata costretta a saltare l’ultima partita del girone d’andata contro l’Udinese a causa dei tre casi positivi riscontrati in prima battuta, ai quali vanno ad aggiungersi quello dello scorso 23 dicembre e quello comunicato oggi. Il gruppo sta osservando un periodo die la ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata di mercoledì. Di seguito la nota del club: “L’Us Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, uncomponente del gruppo, già in, è risultato positivo al-19?. SANTO ...

Advertising

ricpuglisi : L'ossessione dei mass media italiani per il COVID può essere curata in una sola maniera: facendo altro. - myrtamerlino : #BabyYingliang era nel suo uovo da 70 milioni di anni. Una scoperta straordinaria, un altro grande traguardo segnat… - chetempochefa : 'Sappiamo per altro con una ragionevole certezza, che il problema dei covid nei bambini è una malattia che si chiam… - miamarylun : RT @ImolaOggi: Covid, Zangrillo: 'A Milano nessuna pressione sugli ospedali. Perché i media ci raccontano altro?' - Virus1979C : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… -