Cenerentola su Rai1 il 27 dicembre | il classico Disney rivive nel film con Lily James e Richard Madden | trama | cast e personaggi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Consuprosegue la prima serata della rete ammiraglia dedicata alla magia. Stasera, 27, va in onda il live action diretto da Kenneth Branagh nel 2015, con protagonisti(Downton Abbey, Pam and Tommy) e(Il Trono di Spade, I Medici). Adattamento della celebre fiaba e remake deld’animazionedel 1950, la storia segue quella di Ella, figlia di un mercante di tessuti. Rimasta orfana, la giovane si ritrova ad essere succube di Lady Tremaine, seconda moglie del padre ora vedova, e delle sue sorellastre, che la trattano come una serva. Nonostante la situazione, Ella non perde le speranze e continua a svolgere le sue mansioni domestiche con gentilezza ...

Stasera in tv, 27 dicembre 2021: Grande Fratello Vip, Cenerentola e gli altri programmi in onda in prime time Cosa andrà in onda stasera, 27 dicembre, in ...Lunedì 27 dicembre alle 21.25, Rai1 proporrà il film di Kenneth Branagh “Cenerentola”, con Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Richard Madden.