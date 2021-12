Calciomercato Torino | per l’attacco tutto su Piatek

(Di lunedì 27 dicembre 2021): il club granata ha messo Krzysztofin cima alla lista degli obiettivi perIl Toro ha messo in cima alla lista degli obiettivi perKrzysztof, centravanti ex Genoa e Milan oggi all’Hertha Berlino. Secondosport, il club granata sta valutando l’opzione, col costo del cartellino che dovrebbe attestarsi sui 15 milioni di euro. Sul polacco, oltre ai granata, è da registrare l’interesse del Galatasaray. L'articolo proviene da Calcio News 24.

