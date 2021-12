Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese commenta una foto: lei fa un gesto inaspettato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tornano al centro del gossip, sulla scia degli incessanti rumor che li vedono protagonisti di una crisi d’amore. Questo, per un insolito scambio di interazioni social finito a quanto pare male tra loro, in questi giorni di festività natalizie. Tutto parte da un post condiviso in rete dalla modella, a margine del quale – tra le reazioni- si è aggiunto Antonino con un commento particolare. E, di tutta risposta, l’argentina ne ha cancellato ogni traccia, e non solo, destando curiosità e scalpore generale. GF Vip 6, Gianmaria aggredito da un topo Nella Casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare di ospiti indesiderati che uscirebbero fuori anche di giorno ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021)tornano al centro del gossip, sulla scia degli incessanti rumor che li vedono protagonisti di una crisi d’amore. Questo, per un insolito scambio di interazioni social finito a quanto pare male tra loro, in questi giorni di festività natalizie. Tutto parte da un post condiviso in rete dalla modella, a margine del quale – tra le reazioni- si è aggiuntocon un commento particolare. E, di tutta risposta, l’argentina ne ha cancellato ogni traccia, e non solo, destando curiosità e scalpore generale. GF Vip 6, Gianmaria aggredito da un topo Nella Casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare di ospiti indesiderati che uscirebbero fuori anche di giorno ...

