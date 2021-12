Antipasto semplice: solo 2 ingredienti per gli ospiti dell’ultimo momento (Di lunedì 27 dicembre 2021) Volete preparare un Antipasto veloce che possa lasciare tutti a bocca aperta? Potrete riuscirci con soli 2 ingredienti! Il primo è il tonno sott’olio, che di solito in casa non manca mai. Il secondo è il formaggio spalmabile! Un mix insolito che vi consentirà di fare una bellissima figura con poco per una cena romantica, un pranzo in famiglia, un aperitivo tra amici! Il suo sapore rimanda a quello dello spumone di tonno, ma essendo completamente privo di burro, risulta più leggero e digeribile! Siete curiose di sapere come si prepara questa ricetta sprint? Iniziamo! Antipasto semplice: ingredienti e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi (per 3 persone): tonno sott’olio ben sgocciolato, 250 g formaggio spalmabile, 100 g sale, se serve pepe nero macinato, q. b. Trasferite il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Volete preparare unveloce che possa lasciare tutti a bocca aperta? Potrete riuscirci con soli 2! Il primo è il tonno sott’olio, che di solito in casa non manca mai. Il secondo è il formaggio spalmabile! Un mix insolito che vi consentirà di fare una bellissima figura con poco per una cena romantica, un pranzo in famiglia, un aperitivo tra amici! Il suo sapore rimanda a quello dello spumone di tonno, ma essendo completamente privo di burro, risulta più leggero e digeribile! Siete curiose di sapere come si prepara questa ricetta sprint? Iniziamo!e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi (per 3 persone): tonno sott’olio ben sgocciolato, 250 g formaggio spalmabile, 100 g sale, se serve pepe nero macinato, q. b. Trasferite il ...

Advertising

breezystattoos : Semplice menù vegano Antipasto: verdure sott'olio che tutti mangiano. Esiste la pasta sfoglia vegetale e fai delle… - Cucina_Italiana : Un antipasto semplice da preparare in anticipo, perfetto in tutte le occasioni, anche a #Natale! ?? #vitellotonnato - Accipicchina : Il Babà salato è un antipasto adatto ad ogni stagione. Piace sempre a tutti e... segui la foto-ricetta, è semplice… - PiccoleRicette : Se ti trovi alle strette e non sai più che pesci pigliare, ecco gli spiedini antipasto: una soluzione semplice, sbr… - lillydessi : #Centrotavola di #fiocchi di #pastasfoglia con #salmone e #zucchine: l'#antipasto di #Natale più #semplice che c'è… -