UFFICIALE – Dal Napoli: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19” (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per il Napoli e per i suoi tifosi nel giorno di Santo Stefano. Con l’aumento dei contagi da Covid-19 registrato in quest’ultimo periodo era possibile immaginare una positività di un calciatore e purtroppo così è stato. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 26: Fabian Ruiz of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 26, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Si tratta di Fabian Ruiz, che è risultato positivo al tampone molecolare effettuato in Spagna, dove sta trascorrendo le vacanze. Di seguito il comunicato del Napoli: “Fabian Ruiz è ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per ile per i suoi tifosi nel giorno di Santo Stefano. Con l’aumento dei contagi da-19 registrato in quest’ultimo periodo era possibile immaginare una positività di un calciatore e purtroppo così è stato. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 26:of SSCduring the Serie A match between SSCand Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 26, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Si tratta di, che èal tampone molecolare effettuato in Spagna, dove sta trascorrendo le vacanze. Di seguito il comunicato del: “è ...

