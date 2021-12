Temptation Island: Antonella Fiordelisi furiosa con i suoi fan (Di domenica 26 dicembre 2021) In queste ore, in cui tutti dovremmo essere più buoni che mai, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro alcuni dei suoi followers, che a quanto pare flirtano con lei nonostante siano fidanzati. “Non vorrei mai stare con una persona così!”, ha commentato l’ex tentatrice di Temptation Island. Antonella Fiordelisi è uno dei personaggi più amati di Temptation Island ma anche se è proprio nel reality di Canale 5 che la donna si è fatta conoscere oggi la salernitana vanta un’enorme carriera, divisa fra social, moda e tv! Antonella, infatti, ha preso parte a moltissimi shooting per alcuni famosi brand ma è anche spesso presente in televisione, come abbiamo visto di recente grazie alle sue apparizioni a Scherzi a Parte o a ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021) In queste ore, in cui tutti dovremmo essere più buoni che mai,si è scagliata contro alcuni deifollowers, che a quanto pare flirtano con lei nonostante siano fidanzati. “Non vorrei mai stare con una persona così!”, ha commentato l’ex tentatrice diè uno dei personaggi più amati dima anche se è proprio nel reality di Canale 5 che la donna si è fatta conoscere oggi la salernitana vanta un’enorme carriera, divisa fra social, moda e tv!, infatti, ha preso parte a moltissimi shooting per alcuni famosi brand ma è anche spesso presente in televisione, come abbiamo visto di recente grazie alle sue apparizioni a Scherzi a Parte o a ...

