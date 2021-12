“Te ne fo**i” | Miriana Trevisan distrutta | l’ex gieffino non le manda a dire

Leggi su specialmag

(Di domenica 26 dicembre 2021) Brutto momento perche con un suo gesto ha scatenato la furia di un noto ex concorrente del Grande Fratello Vip La showgirl(screenshot Twitter)Sono giorni movimentati nella casa più spiata d’Italia peralle prese con una nuova storia d’amore. Alla showgirl in questi giorni è arrivato un aereo con un messaggio particolare: “Ricordati che sei un assolo“. Un chiaro riferimento al suo dover fare questo percorso da sola, senza quindi nemmeno Biagio D’Anelli. Un messaggio molto chiaro e che sembra avere come riferimento il bacio che i due si sono scambiati. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Una settimana di vita”: Serena Bortone emozionatissima, momento delicatissimo intta L’aereo ha scatenato la reazione di ...