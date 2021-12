Serie B | Reggina | riscontrate tre positività lo scorso 24 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Larende noto che lo24“sono stati riscontrati tre casi dial Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. Il club ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente. I soggetti in questione, unitamente all’intero gruppo squadra, sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo ciclo di tamponi molecolari, previsto per giovedì 30”. SportFace.

Sono stati resi noti da Sky gli orari di anticipi e posticipi della 19e 20giornata di campionatoB , in programma il 26 e 29 dicembre e rinviati per motivi relativi alla diffusione del Covid - 19. I recuperi della 18esima giornata, come noto, si disputeranno il 13 gennaio, mentre la ...Approfittando della sosta, pianetaserieb.it ha stilato la nuova classifica riguardante la media delle quote dei bookmakers sulle favorite per la promozione inA. Lacrolla nel giro digiornate.Sono stati resi noti da Sky gli orari di anticipi e posticipi della 19\^ e 20\^ giornata di campionato Serie B, in programma il 26 e 29 dicembre e rinviati per motivi relativi alla ...Approfittando della sosta, pianetaserieb.it ha stilato la nuova classifica riguardante la media delle quote dei bookmakers sulle favorite per la promozione in serie A. La Reggina crolla nel giro di se ...