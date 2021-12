Problemi con l’eShop Nintendo per scaricare i giochi | codice errore 2811-7429

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 dicembre 2021) Come ampiamente preventivato, si stanno verificando deiconperi titoli di gioco online, almeno dalla serata del 24 dicembre. Le anomalie hanno avuto il loro picco massimo nella giornata di Natale, ma anche in questa domenica 26 dicembre non mancano le difficoltà degli utenti ad usufruire dei principali servizi del network. In molti visualizzano uno specifico messaggio di, tipico di momenti di estremo affollamento dei server, come quelli natalizi. L’annuncio dei più che probabiliconma più in generale con tutto ilNetwork era pervenuto nei giorni scorsi. ...