Panchina Spezia | Thiago Motta in bilico | contatti avviati con Giampaolo

Advertising

PianetaMilan : Panchina #Spezia, #ThiagoMotta in bilico: contatti avviati con #Giampaolo - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Thiago Motta, panchina a rischio (ma dopo Capodanno). Al suo posto Giampaolo? #calciomercato - Gazzetta_it : Thiago Motta, panchina a rischio (ma dopo Capodanno). Al suo posto Giampaolo? #calciomercato - sportli26181512 : Spezia, Motta ancora a rischio: contatti avviati col nuovo allenatore: Nonostante la vittoria contro il Napoli, la… - MomentiCalcio : #Spezia, c’è attesa per le decisioni di #MarcoGiampaolo: la panchina di #Motta sempre più traballante -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Spezia

Nonostante la vittoria al 'Maradona' contro il Napoli, la dirigenza americana dellomette in dubbio il tecnico Thiago Motta. Come riporta primocanale.it, martedì è previsto un ...per la? ...... ultimo caso fra questi ultimi Steve Gerrard, da poco sulladell'Aston Villa, ieri non si ...00- Lecce 0 - 2 21:00 Sampdoria - Torino 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Lazio - Genoa 3 - 1 20:...La vittoria di Napoli potrebbe non bastare a Thiago Motta per evitare l'esonero e proseguire la sua esperienza allo Spezia. Il rapporto tra l'ex centrocampista dell'Inter e la dirigenza del club ligur ...Ne sa qualcosa Thiago Motta, allenatore dello Spezia. Nel calcio abbiamo visto di tutto, ma il futuro che attende Thiago Motta ha davvero dell'incredibile. Nel calcio può succedere di tutto, anche ess ...