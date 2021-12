**Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** (3) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Purtroppo però, constata il Presidente della Repubblica, “i singoli Stati e i consessi internazionali faticano a cogliere e regolamentare fenomeni di questa portata, per renderli coerenti con gli obiettivi del bene comune propri a ciascuna comunità. Si è aperto un vuoto normativo che la comunità internazionale deve saper colmare al più presto, nel nome del diritto dei cittadini alla conoscenza e alla trasparenza”. “Le regole non possono essere dettate dalle tecnologie: è imperativo lavorare per applicazioni che abbiano ben chiaro che è la persona –con i suoi inalienabili diritti e le imprescindibili tutele di questi diritti– a essere il punto di riferimento centrale. Non sono gli algoritmi a poter decidere la nostra esposizione alle informazioni, a influenzare le nostre preferenze, a incanalare le nostre scelte”. È una sfida che chiama in causa l'intera ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Purtroppo però, constata il Presidente della Repubblica, “i singoli Stati e i consessi internazionali faticano a cogliere e regolamentare fenomeni di questa portata, per renderli coerenti con gli obiettivi del bene comune propri a ciascuna comunità. Si è aperto un vuoto normativo che la comunità internazionale deve saper colmare al più presto, nel nome del diritto dei cittadini alla conoscenza e alla trasparenza”. “Le regole non possono essere dettate dalle tecnologie: è imperativo lavorare per applicazioni che abbiano ben chiaro che è la persona –con i suoi inalienabili diritti e le imprescindibili tutele di questi diritti– a essere il punto di riferimento centrale. Non sono glia poter decidere la nostra esposizione alle informazioni, a influenzare le nostre preferenze, a incanalare le nostre scelte”. È una sfida che chiama in causa l'intera ...

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella svolta **Mattarella: 'Fatti gli Europei è necessario fare l'Europa'** (5) "Tra questi il Next Generation rappresenta una svolta di concezione. Non sono strumenti 'una tantum', reversibili, che saranno dimenticati e posti ... "Non possiamo fallire la sfida "avverte Mattarella - ...

Mattarella, da notaio delle regole a regista nella crisi Se Super Mario è un dono della Provvidenza, Sergio Mattarella è il corriere che ce l'ha recapitato. Sebbene in pochi se lo ricordino, la svolta politica del 2021 va ascritta quasi interamente a merito suo. Non avremmo oggi un premier così considerato ...

**Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** Il Sannio Quotidiano Mattarella nomina Malagò Cavaliere di Gran Croce Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia per la consegna della massima onorificenza si è svolta al ...

Mattarella: il racconto del settennato/Adnkronos Roma, 26 dic. L'Adnkronos trasmetterà oggi, a partire dalle 14, una serie di servizi, a cura di Sergio Amici, che raccontano il settennato del Presidente della ...

