Inter e Juve avvisate, il Bayern pronto a ‘scippare’ l’attaccante (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Bayern è pronto ad Intervenire sul mercato a gennaio. Il club bavarese ha messo nel mirino Alvarez, giocatore che piace ad Inter e Juve. Mancano pochi giorni all’inizio del calciomercato e tutte le squadre europee, in particolare le big, sono sulle tracce dei profili più Interessanti sul mercato. In particolare due dei profili più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021) Iladvenire sul mercato a gennaio. Il club bavarese ha messo nel mirino Alvarez, giocatore che piace ad. Mancano pochi giorni all’inizio del calciomercato e tutte le squadre europee, in particolare le big, sono sulle tracce dei profili piùessanti sul mercato. In particolare due dei profili più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PrimeVideoIT : Siete pronti?! Ecco le partite degli ottavi che trasmetteremo. Ve lo diciamo con molta calma: abbiamo esagerato. AB… - AlfredoPedulla : #Frattesi e #Scamacca, sono nomi - come già evidenziato- in evidenza sul taccuino dell’#Inter per la prossima esta… - serieAnews_com : #Calciomercato - Il #Bayern sfida #Inter e #Juventus per Julian #Alvarez - RudiGhedini : #Dybala. È sempre rotto, di anni ne ha 28, vuole un sacco di soldi e in questa Inter si giocherebbe il posto con Sa… - GalloMarcegallo : RT @napoli_tifo: @Torrenapoli1 Ci dobbiamo rassegnre ad un evidenza: abbiamo aperto un ciclo di grandi campionati nel periodo in cui Milan… -