Fabian Ruiz positivo al Covid, il comunicato ufficiale (Di domenica 26 dicembre 2021) Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid 19, il giocatore è ora in isolamento dopo il tampone molecolare che ha confermato il contagio. Ancora sfortuna per Fabian Ruiz, il giocatore ha saltato le ultime sfide per Infortunio ed è tornato in Spagna per le festività natalizie. Proprio in Spagna ha scoperto di essere positivo al Covid 19. Fabian Ruiz positivo: è vaccinato Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 dicembre 2021)è risultatoal19, il giocatore è ora in isolamento dopo il tampone molecolare che ha confermato il contagio. Ancora sfortuna per, il giocatore ha saltato le ultime sfide per Infortunio ed è tornato in Spagna per le festività natalizie. Proprio in Spagna ha scoperto di essereal19.: è vaccinato Ecco ildella società azzurra: “è risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di ...

