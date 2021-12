Covid, in Germania calano i contagi: è in vigore il lockdown per i non vaccinati (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dicembre 2021 - calano i contagi in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.100 nuovi casi di Covid, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute riportati dai ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dicembre 2021 -in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.100 nuovi casi di, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute riportati dai ...

Advertising

LaStampa : Covid: Omicron già dominante in Portogallo, il paese più vaccinato d'Europa. In Germania in calo i contagi - MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - arual812 : RT @crlggg: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - ereike05 : RT @Radio1Rai: #Covid In Germania contagi dimezzati anche grazie alle misure restrittive introdotte dal Governo che ha vietato ogni attivit… - alessiodesiena : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi d... -