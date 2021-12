Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bobo Vieri positivo al Covid, Costanza Caracciolo: «A Natale separati in casa» - Gazzettino : Bobo #vieri positivo al #covid, Costanza Caracciolo: «A Natale separati in casa» - ilmessaggeroit : Bobo Vieri positivo al Covid, Costanza Caracciolo: «A Natale separati in casa» - SeoTFSI : @SerieA @vieri_bobo senza dubbio - Mikiinterfiore : @deliux9 @marifcinter c'è un Bobo Vieri dentro questa maglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

Natale in isolamento per. L'ex attaccante è risultato positivo al Covid e a raccontare le ultime ore in casa è stata la moglie Costanza Caracciolo : ' In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a ...Costanza Caracciolo eregalano alle figlie Stella e Isabel un dolce Natale sulla neve. Qualche giorno prima della festa per eccellenza, tra una coccola e un bacio, papàsi dimostra un tenerone. Ma anche un ...Un Natale diverso per l'ex calciatore Bobo Vieri costretto a trascorrere le feste da solo e lontano dalla moglie Costanza Caracciolo e dalle figlie a causa della positività al Covid.Natale in isolamento per Bobo Vieri. L'ex attaccante è risultato positivo al Covid e a raccontare le ultime ore in casa è stata la moglie Costanza Caracciolo: ...