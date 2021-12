Big Tech diserta il CES 2022 organizzato in presenza: chi non andrà (Di domenica 26 dicembre 2021) Il CES 2022 di Las Vegas doveva marcare un punto di svolta nella gestione della pandemia da parte delle grandi aziende Big Tech. L’evento, infatti, era stato organizzato in presenza, in modo tale da lanciare un forte segnale di ripresa per il settore, comunicando – internamente ed esternamente – questo indicatore di fiducia. In realtà, la decisione si sta trasformando in un boomerang. Nei giorni scorsi, anche Microsoft si è aggiunto alla lista di aziende che hanno declinato l’invito in presenza, a causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica. LEGGI ANCHE > Intel come Google: niente vaccino, niente stipendio CES 2022, diverse defezioni di Big Tech per la presenza a Las Vegas Il CES è il Consumer Electronics Show, una delle maggiori e più ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 dicembre 2021) Il CESdi Las Vegas doveva marcare un punto di svolta nella gestione della pandemia da parte delle grandi aziende Big. L’evento, infatti, era statoin, in modo tale da lanciare un forte segnale di ripresa per il settore, comunicando – internamente ed esternamente – questo indicatore di fiducia. In realtà, la decisione si sta trasformando in un boomerang. Nei giorni scorsi, anche Microsoft si è aggiunto alla lista di aziende che hanno declinato l’invito in, a causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica. LEGGI ANCHE > Intel come Google: niente vaccino, niente stipendio CES, diverse defezioni di Bigper laa Las Vegas Il CES è il Consumer Electronics Show, una delle maggiori e più ...

