App Store Apple viola la legge sulla concorrenza olandese (Di domenica 26 dicembre 2021) Il principale regolatore della concorrenza dei Paesi Bassi ha affermato che Apple App Store viola la legge sulla concorrenza riguardo le politiche di pagamento dell’App Store. Arriva anche in Europa la diatriba che ancora imperversa tra Apple ed Epic Games sui sistemi di pagamento dello Store del produttore di iPhone. L’antitrust olandese ha richiesto modifiche al sistema di pagamenti altrimenti comminerà una multa alla società di Cupertino. Apple ricorre in appello, non vuole perdere la commissione del 30% dalle app Apple App Store viola la legge sulla concorrenza Dopo le dispute ... Leggi su pantareinews (Di domenica 26 dicembre 2021) Il principale regolatore delladei Paesi Bassi ha affermato cheApplariguardo le politiche di pagamento dell’App. Arriva anche in Europa la diatriba che ancora imperversa traed Epic Games sui sistemi di pagamento dellodel produttore di iPhone. L’antitrustha richiesto modifiche al sistema di pagamenti altrimenti comminerà una multa alla società di Cupertino.ricorre in appello, non vuole perdere la commissione del 30% dalle appApplaDopo le dispute ...

Pagamenti in - app: antitrust olandese contro Apple La Authority for Consumers and Markets (ACM) olandese ha ordinato ad Apple di cambiare i termini d'uso di App Store relativi ai pagamenti, in quanto è stata ravvisata la violazione delle leggi antitrust in vigore nel paese. Se le modifiche non verranno effettuate entro il 15 gennaio 2022 , l'azienda di ...

L’autorità olandese di regolamentazione ha chiesto modifiche all’App Store macitynet.it 2022, tutti i blockbuster in arrivo al cinema Di seguito un estratto dell’articolo pubblicato su Box Office del 15-30 dicembre (n. 20-21). Per leggere il testo integrale, scaricare ...

Pagamenti in-app: antitrust olandese contro Apple L'autorità antitrust olandese ha ordinato ad Apple di consentire l'uso di sistemi di pagamenti alternativi agli sviluppatori delle app di dating.

