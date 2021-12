Afghanistan | vietati i viaggi alle donne sole | dovranno essere accompagnate da parente uomo

(Di domenica 26 dicembre 2021) Inlenon potrannoare daper lunghe distanze (oltre i 70 km circa).da undella famiglia. Lo hanno annunciato nelle scorse ore i talebani, segnando di fatto un altro passo indietro per i diritti della popolazione femminile e un’ulteriore limitazione della libertà. La raccomandazione, pubblicata dal ministero della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio, che già circolava sui social, invita inoltre gli autisti a non accettaresui loro veicoli se non indossano il “velo islamico”, senza tuttavia precisare quale tipo di velo. “Lenon potranno allontanarsi oltre 45 miglia (72 chilometri) se non sonoda un ...

Kabul, 26 dicembre 2021 - Vietato alle donne afghane fare lunghi viaggi se non accompagnate da un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta dai talebani. La nuova restrizione ...
Milano, 26 dic. (LaPresse) - Niente viaggi per le donne afghane se non scortate da un parente maschio. È l'ultima direttiva del governo talebano, secondo ...