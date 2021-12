Addio a Desmond Tutu | simbolo della lotta contro l' apartheid

(Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo anglicano del Sudafrica aveva 90 anni. Aveva ricevuto il Nobel per la pace nel 1984 per la sua campagna di opposizione non violenta al governominoranza bianca nel Paese

'La scomparsa dell'arcivescovo emeritoTutu è un altro capitolo di lutto nell'della nostra Nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un ...all'arcivescovo sudafricanoTutu, uno dei simboli della lotta contro l'apartheid in Sudafrica e poi promotore della riconciliazione. Si è spento all'età di novant'anni a Cape Town. Vinse ...Il vescovo è stato insignito del riconoscimento per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca ...È morto all’età di 90 anni l’arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la pace nel 1984. A dare la notizia della morte di Tutu è stato ...