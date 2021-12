Riccardo Bertasi trovato morto in un fossato | tragico epilogo dopo una settimana di ricerche

Advertising

, alla fine l'epilogo è stato tragico. È stato ritrovato oggi pomeriggio, 25 dicembre , intorno alle 14,40, in un fossato in via Argine, nei pressi di Gaiba, il corpo ormai senza vita ...Le ricerche, 53 anni, si era allontanato dalla sua abitazione di Stienta nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre. In tanti lo hanno cercato in questi giorni, fino al tragico ...Riccardo Bertasi, alla fine l'epilogo è stato tragico. È stato ritrovato oggi pomeriggio, 25 dicembre, intorno alle 14,40, in un fossato in via Argine, nei pressi ...ROVIGO - E' stato ritrovato oggi pomeriggio, 25 dicembre, intorno alle 14,40, in un fossato in via Argine, nei pressi di Gaiba, il corpo ormai senza vita di Riccardo ...