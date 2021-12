Paura per la Regina a Windsor: preso un 19enne armato (Di sabato 25 dicembre 2021) Un 19enne è stato arrestato nella residenza di Windsor dopo aver fatto irruzione intorno alle 8.30 del mattino. Nessun problema di sicurezza per la Regina e gli altri reali Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 dicembre 2021) Unè stato arrestato nella residenza didopo aver fatto irruzione intorno alle 8.30 del mattino. Nessun problema di sicurezza per lae gli altri reali

Advertising

10_Smarti : Prendersi un momento per RITROVARSI e CONDIVIDERE, due cose che ti fanno sentire fortunato nella vita …? Il mio aug… - Maumol : La crisi del pensiero che diventa crisi identitaria e rafforza i popolismi. La necessità di insegnare ai più giovan… - petergomezblog : Draghi al Quirinale, la strada diventa in salita. Tra paura del voto anticipato e insofferenza per l’autocandidatur… - 76Strix : RT @OrtigiaP: TROPPO TARDI! Tutti contenti delle scelte del governo? più #greeenpass per tutti? ORA SOLO PAURA e gli unici immuni i tanti… - lacrimadelduce : RT @_a_l_i_e_n_s: Mi fiderò delle tue labbra che parlano Che sembrano mantra e non ascolto nemmeno Mi fiderò delle tue mani la notte Che mi… -