Il Paradiso delle Signore, spoiler: la zia Ernesta mette Ezio nei guai (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore, attualmente in pausa natalizia, tornerà ad appassionare il pubblico di Rai 1 a partire da lunedì 3 gennaio e gli spoiler stanno già concentrando l'attenzione sul ritorno della zia Ernesta, che provocherà molto scompiglio soprattutto per quanto concerne la decisione di Ezio di convolare a nozze con la compagna Veronica. Colombo, infatti, dopo aver trovato un prestigioso impiego ed essersi trasferito a Milano con la donna e la figlia di lei, Gemma, ha chiesto a Stefania di vivere tutti sotto lo stesso tetto e la ragazza ha accettato. La convivenza sta procedendo molto bene ed Ezio, constatando l'armonia e la serenità che regnano nella loro casa e consapevole dei forti sentimenti che lo legano a Veronica, ha deciso di ufficializzare il loro ...

