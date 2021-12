Harry e Meghan mostrano per la prima volta i figli sui social. Archie è identico a lui, Lillibet è lei. Sudditi impazziti. Guarda (Di sabato 25 dicembre 2021) Harry e Meghan Markle hanno condiviso con il mondo la loro cartolina di Natale, in cui hanno finalmente mostrato il volto della loro secondogenita. Mentre Archie è inglese, la piccola Lillibeth Diana è nata a Santa Barbara, in California. Sin dal lieto evento, avvenuto sei mesi fa, la coppia ha deciso di non mostrare pubblicamente il volto della piccola, che per tutti è rimasto un mistero. Un altro smacco per i Sudditi del Regno Unito, che sono cresciuti amando il principe ribelle, vedendolo crescere e piangendo con lui la morte della sua adorata madre. Vogliosi quindi di gioire con lui per la nascita di sua figlia. Quando nasce un piccolo reale è normale che il popolo voglia vedere il nuovo erede. Ma Harry è fuggito in America, insieme a sua moglie e ai suoi ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 dicembre 2021)Markle hanno condiviso con il mondo la loro cartolina di Natale, in cui hanno finalmente mostrato il volto della loro secondogenita. Mentreè inglese, la piccolah Diana è nata a Santa Barbara, in California. Sin dal lieto evento, avvenuto sei mesi fa, la coppia ha deciso di non mostrare pubblicamente il volto della piccola, che per tutti è rimasto un mistero. Un altro smacco per idel Regno Unito, che sono cresciuti amando il principe ribelle, vedendolo crescere e piangendo con lui la morte della sua adorata madre. Vogliosi quindi di gioire con lui per la nascita di suaa. Quando nasce un piccolo reale è normale che il popolo voglia vedere il nuovo erede. Maè fuggito in America, insieme a sua moglie e ai suoi ...

