Formia, installate due nuove isole ecologiche informatizzate e videosorvegliate (Di sabato 25 dicembre 2021) Formia – Nel percorso avviato nel 2019 e ora concretizzato dall'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Gianluca Taddeo è finalmente realtà l'installazione di due isole ecologiche informatizzate e videosorvegliate, la prima a Largo Purificato, nel quartiere di Mola (unità A) a servizio delle attività di ristorazione e la seconda nel piazzale del mercato di via Olivastro Spaventola (unità B) per le attività svolte dai commercianti ambulanti. "L'obiettivo – spiega l'assessore all'Ambiente Eleonora Zangrillo – è di migliorare le condizioni igieniche e regolamentare le attività di deposito e raccolta, limitando nel contempo l'abbandono di rifiuti incontrollati. Viene quindi eliminata la presenza dei numerosi contenitori collocati e distribuiti in maniera spontanea dai titolari delle attività che ...

