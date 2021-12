Covid19 Italia. nuovo record green pass (soprattutto con tamponi), e si va avanti con i vaccini (Di sabato 25 dicembre 2021) nuovo record di green pass scaricati in Italia: ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi. Oltre 46 milioni hanno completato ciclo vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021)discaricati in: ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2 milioni da. Oltre 46 milioni hanno completato ciclo vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post.

