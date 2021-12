Covid a Fiumicino | il 7 gennaio chiusi a scopo precauzionale asili nido e scuole dell’infanzia comunali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 dicembre 2021)– “Visto l’elevato numero di contagi che si registra sul nostro territorio, anche tra la popolazione più giovane, ho deciso con un’ordinanza, al soloe per evitare un ulteriore incremento di casi, di chiudere tutti glie lenella giornata di venerdì 7”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Ovviamente è una decisone presa nell’interesse delle bambine e dei bambini che frequentano talioltre che del personale scolastico che vi lavora, considerando anche che èun venerdì dopo un giorno di festa. Invito tutta la popolazione alla massima prudenza, soprattutto in queste giornate di festività natalizie in ...