Beautiful | trame dal 26 dicembre al 1° gennaio 2022 | Hope sotto shock!

(Di sabato 25 dicembre 2021)nuove puntate dal 262021 al 1°, con alcuni colpi di scena che lasceranno i protagonisti della soap senza parole.anticipazioni dal 262021 al 1°dal 262021 al 1°dove non mancano scoperte, liti e consapevolezze poco gradite. Ricordiamo che le puntate divanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 13.45, mentre la domenica dalle ore 14.00. Puntata del 262021 Nuova puntata diprima della fine dell'anno, con novità da nonvalutare. Abbiamo lasciato ...

Valeria Verri Le anticipazioni della settimana dal 26 al 31 dicembre ? Tutte lee le anticipazioni di "" È proprio vero che l'amore rende ciechi. Nemmeno un uomo di successo e molto "uso di mondo" come Carter (Lawrence Saint - Victor) riesce a rendersi conto del ......dici fanno sapere che Thomas e ha ingannato ancora una volta sua sorella e Hope Continuano a diventare sempre più intriganti ledella famosa soap opera statunitense. Nella ...L'anno che sta per andar via ha lasciato agli appassionati di Beautiful con molta soddisfazione per l'evoluzione della trama: il 2022 partirà col botto ...Beautiful, in attesa del nuovo anno scopriamo insieme chi esce di scena e chi resta nel 2022. I nomi hanno lasciato i fan senza parole.