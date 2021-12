Volley | stop alla Serie A1 Femminile | troppi contagi | il 26 dicembre non si gioca

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Attraverso una nota, è stato comunicato il rinvio della tredicesima giornata dellaA1di, in programma domenica 26. “Il Consiglio della lega A, preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società diA1, ha determinato determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della tredicesima giornata – si legge -. Prima del rinvio erano state ascoltate le società consorziate ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il campionato e le prossime finali di Coppa Italia del 5 e 6 gennaio a Roma“. Inoltre, “era stato preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley stop

...nel recupero della dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di... La squadra di Bernardi dunque paga loforzato causa Covid - 19 e si deve accontentare di un punto,...I quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid - 19 sono stati posti in isolamento fiduciario; Cuneo Grandaapplicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le autorità ...Attraverso una nota, è stato comunicato il rinvio della tredicesima giornata della Serie A1 Femminile di volley, in programma domenica 26 dicembre. “Il Consiglio della lega A Femminile, preso atto del ...Come comunicato dal Consiglio di Amministrazione di Lega nel primo pomeriggio di oggi, tutte le gare di Serie A1 del Volley femminile della 13^ Giornata in programma alle ore 18.15 di domenica 26 dice ...