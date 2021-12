“Voci in rete” a Matierno | tra street art | video progresso e canti natalizi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Colori, significati e valori, impreziositi dache, specie in momenti complessi come quello pandemico che stiamo attraversando, riscaldano il cuore. Si è tenuto mercoledì sera, a, ”in”, iniziativa organizzata dalladi preghiera della parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, in collaborazione con le Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli, con l’Oratorio La Vigna del Signore e con la cooperativa sociale Galahad, presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes. Ad aprire l’iniziativa, la presentazione del murales realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, guidati dal writer McNenya, all’anagrafe Stefano Santoro, nell’ambito delle attività del piano di zona S5 patrocinate ...

inforcampania : MATIERNO - CONCLUSA L'INIZIATIVA 'VOCI IN RETE' TRA STREET ART, VIDEO PROGRESSO E CANTI NATALIZI - AgenPolitica : SALERNO. L’ASSESSORE PAOLA DE ROBERTO ALL’INIZIATIVA “VOCI IN RETE” A MATIERNO - laura12ottobre : @Nike5612 @FrancescoSamma2 Ragioniamoci su. Seguitemi. Il programma lo facciamo noi (ciascuno se lo compone nelle… - fmg181 : @annalisasanti @bobbiarbore @LAVonlus @ProvinciaTrento Mancano una seria discussione e valutazione sull'argomento c… - Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: Un brano ogni giorno, fino al 24 dicembre, raccontato dalle voci musicali della rete, Un regalo sonoro da scartare quotidi… -

Ultime Notizie dalla rete : Voci rete

Salernonotizie.it

Si è tenuto mercoledì sera, a Matierno, "in", iniziativa organizzata dalladi preghiera della parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano , in collaborazione con le ...Successivamente il presidente si è soffermato sull'importanza dellaviaria provinciale, circa ...fondamentale potenziare un percorso condiviso con i sindaci sapendo anche ascoltare leche ...StampaColori, significati e valori, impreziositi da canti natalizi che, specie in momenti complessi come quello pandemico che stiamo attraversando, riscaldano il cuore. Si è tenuto mercoledì sera, a M ...La quinta puntata di The Voice Senior, sempre condotto da Antonella Clerici, va in onda stasera 23 dicembre su Rai1.